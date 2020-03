Reaktionen zur EM-Verschiebung : Bayers Saison könnte im Sommer weitergehen

Sieht die Verschiebung der EM um ein Jahr mit finnischer Gelassenheit: Bayers Schlussmann Lukas Hradecky. Foto: dpa/Tobias Hase

Leverkusen Die Uefa hat die Europameisterschaft verschoben. Das eröffnet neue Planungsspielräume. Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler begrüßt das ausdrücklich – Torhüter Lukas Hradecky nimmt’s gelassen.

Am 15. November 2019 war die Welt noch in Ordnung – und für Lukas Hradecky war sie sogar mehr als das. Mit der Nationalmannschaft Finnlands gelang ihm die erste Qualifikation für eine Europameisterschaft in der Geschichte des skandinavischen Landes. Es war ein historischer Moment. Wenige Monate später hat das Coronavirus alle Planungen für Sportgroßveranstaltungen hinweggefegt. Die Uefa hat daher entschieden, die EM um ein Jahr zu verschieben. Hradecky muss sich also noch etwas gedulden – ebenso wie die anderen Nationalspieler der Werkself, die im Juni dabei gewesen wären.

INFO EM vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 geplant Pläne Ursprünglich sollte die Europameisterschaft im Sommer als paneuropäisches Turnier vom 12. Juni bis zum 12. Juli ausgetragen werden. Deutschland wäre mit München einer von zwölf Gastgebern für die 51 Spiele der 24 Teilnehmer gewesen. Inwieweit die Uefa die EM vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 unter gleichen Voraussetzungen ausrichten will und kann, ist zunächst offen. Verfahren Die Entscheidungen traf das Uefa-Exekutivkomitee nach mehreren Krisensitzungen am Dienstag. Vertreter aller 55 Mitgliedsverbände, aber auch von der europäischen Klubvereinigung, des Ligaverbands und der internationalen Spielergewerkschaft waren an den Beratungen beteiligt.

„Wir Finnen haben über 80 Jahre darauf gewartet, an einer Endrunde eines großen Fußball-Turniers teilzunehmen“, kommentierte Bayers Nummer eins die Entscheidung des europäischen Fußballverbandes. „Da kommt es auf ein paar Monate nicht an, bis unser und mein persönlicher EM-Traum in Erfüllung geht.“ Natürlich stehe die Gesundheit angesichts der grassierenden Pandemie an erster Stelle. Der 29-Jährige versucht, die wenigen Vorteile einer ansonsten schwierigen Situation zu sehen: „Das ist auch eine Chance für die Spieler, die aktuell schwerer verletzt sind, an dem Turnier teilzunehmen.“

Zudem hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) durch die verschobene EM nun Spielraum, die bis jetzt offiziell abgesagten Bundesligaspieltage 26 und 27, denen wohl noch weitere folgen werden, im Sommer nachzuholen. Das gilt auch für den ausgesetzten DFB-Pokal, in dem die Werkself im Halbfinale gegen den Viertligisten 1. FC Saarbrücken antreten soll. Abgesehen davon müsste die Uefa freilich auch die Termine der Kontinentalwettbewerbe auf Klubebene nach hinten verlegen, wenn sie trotz allen Verwerfungen noch vor dem im Fußball magischen Stichtag am 30. Juni mit einem Sieger beendet werden sollen.

Bayer 04 steht nach dem Achtelfinal-Hinspielsieg bei den Glasgow Rangers (3:1) mit einem Bein im Viertelfinale der Europa League – einem Wettbewerb, in dem Trainer Peter Bosz gute Erfahrungen gesammelt hat. In der Saison 2016/17 coachte er seinen ehemaligen Klub Ajax Amsterdam bis ins Endspiel, das allerdings 0:2 gegen Manchester United verlorenging. Einen Beschluss, ob und wann die Vereinswettbewerbe fortgesetzt werden, gibt es noch nicht. Die Uefa will das „zu gegebener Zeit“ entscheiden und kommunizieren, wie es der Mitteilung des europäischen Fußballverbandes heißt. Bis auf Weiteres sind die Wettbewerbe ausgesetzt, aber nicht abgebrochen.

Sportgeschäftsführer Rudi Völler begrüßt die EM-Verschiebung als notwendigen Schritt, um den nationalen Ligen Planungsspielräume zu eröffnen. Er wünscht sich, dass die „laufenden Wettbewerbe möglichst auf sportlicher Basis fair und unter gleichen Bedingungen für alle“ beendet werden können. „Bayer 04 Leverkusen wird sich nun umso mehr den großen Herausforderungen durch das Coronavirus stellen, alles für den Schutz seiner Spieler und Mitarbeiter tun und darüber hinaus in Kooperation mit allen anderen Klubs dafür arbeiten, die Saison zu einem guten Abschluss zu bringen.“

Lesen Sie auch Nach DFL-Versammlung : Geisterspiele sollen Bayers Saison retten