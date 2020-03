Baseball : Baseball-Team bündelt seine Kräfte in einer Mannschaft

Baseball Die Blackcaps starten nur noch in der Landesliga und hoffen auf eine bessere Trainingsbeteiligung.

Aktuell gehören den Blackcaps 19 Spieler an, weshalb auch keine Reserve mehr für die anstehende Spielzeit gemeldet wurde. „Es lohnt nicht, zwei Teams an den Start zu schicken. Im Endeffekt würde die Reservemannschaft darunter leiden, wenn – wie erfahrungsgemäß – einige Spieler an den Spieltagen wie auch immer verhindert sind. Da bündeln wir lieber unser Personal in einem Team“, erklärt Spieler und Mannschaftsbetreuer Erdin Berberoglu und fügt hinzu: „Nun müssen die Reservespieler, die ja noch nicht so viel Erfahrung haben, zeigen, dass sie Potenzial haben und auch abrufen können.“