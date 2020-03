Aufruf zur Solidarität : Bayers Tah geht in der Corona-Krise mit gutem Beispiel voran

Leverkusen Der Innenverteidiger der Werkself ruft zur Solidarität auf und startet mit der Sepp-Herberger-Stiftung ein Hilfsprogramm für Menschen, die durch die Corona-Pandemie unverschuldet in Not geraten sind.

Vor etwas mehr als einer Woche spielte und siegte Bayer 04 noch im berühmten Ibrox-Stadion in Glasgow vor 47.494 Zuschauern. Inzwischen ist jedoch nichts mehr, wie es war. Die Corona-Krise hat den Spitzen- und Breitensport in beinahe der gesamten Welt binnen weniger Tage zum Stillstand gebracht. Das stimmt freilich auch Jonathan Tah nachdenklich. „Die Partie bei den Rangers ist echt nicht so lange her“, sagt der Nationalverteidiger aus Leverkusen am Freitag. „Es ist unglaublich, in welcher Zeit wir uns gerade befinden.“