Nach Transfersperre durch die Fifa Wie Köln-Trainer Baumgart vor dem Derby Optimismus verbreitet

So professionell Baumgart das Thema am Freitag abhandelte, so klar machte er, dass er eigentlich lieber über Fußball sprechen wollte. „Es wäre schön, wenn wir uns jetzt um das Derby kümmern könnten“, sagte er bald und kündigte an: „Falls es noch eine Frage zu dem anderen Thema gibt, wird es keine andere Antwort geben.“