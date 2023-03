Beim BVB-Sieg gegen Köln Kameramann durch Pyrotechnik verletzt — Polizei leitet Strafverfahren ein

„Es ist keine Frage, dass so etwas auf gar keinen Fall passieren darf in einem Fußballstadion, dass jemand, der dort seinen Job macht, von Fans verletzt wird“, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim FC. „Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. An dieser Stelle auf jeden Fall gute Besserung.“ Christian Keller, Geschäftsführer Sport, betonte: „So etwas geht gar nicht.“