„Absurde“ Transfersperre Köln kämpft mit der Fifa und zieht vor den CAS

Die Kölner werden nun vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Berufung gehen und streben bis zur endgültigen Entscheidung eine Aussetzung der Strafe an. Dies sei vorerst „das wichtigste Ziel“, so Keller. Dann nämlich könnte der Verein im kommenden Sommer vielleicht doch noch Transfers tätigen.