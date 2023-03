„Aus sportlicher Sicht...“ Baumgart kritisiert Modeste-Wechsel

Vor allem der Zeitpunkt des Wechsels, der sich rund um den ersten Spieltag im vergangenen August abzeichnete und kurz darauf vollzogen wurde, stieß Baumgart damals sauer auf. „Dass es heute am Spieltag rauskommt, das ist es, was mich ankotzt“, hatte Baumgart vor dem ersten Ligaspiel der Saison bei Dazn gesagt. Modeste war deshalb auch nicht im Kader gewesen. „Es hat auch mit Fairplay zu tun, dass man das unter dem Deckel hält und nicht großkotzig daherredet. Das ist das, was mir auf die Eier geht“, schimpfte Baumgart: „So sind wir vier Stunden vor dem Spiel in eine schwierige Situation gekommen, und ich habe die Arschkarte, weil ich zu Tony persönlich ein gutes Verhältnis habe und die Entscheidung treffen muss, den Jungen, der gerne gespielt hätte, rauszunehmen.“