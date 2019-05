Neuer Trainer beim FC? : Beierlorzer schweigt weiter zu Köln-Gerüchten

Regensburg Medienberichten zufolge soll Achim Beierlorzer neuer Trainer beim Bundesligaaufsteiger 1. FC Köln werden. Der Coach von Jahn Regensburg will sich zu den Gerüchten nicht äußern.

Achim Beierlorzer will sich nicht zu Berichten über ein mögliches Engagement als neuer Trainer des 1. FC Köln äußern. „Es macht keinen Sinn, sich zu Gerüchten zu äußern“, sagte der aktuelle Coach des Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg am Freitag. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung und von „Sport Bild“ wird der 51-Jährige neuer Trainer von Bundesliga-Rückkehrer Köln. „Es ist auch nicht zielführend und es wäre auch nicht korrekt, sich über irgendwelche Gerüchte zu äußern“, stellte Beierlorzer pikanterweise vor dem direkten Aufeinandertreffen beider Vereine am Sonntag (15.30 Uhr) klar.