Nach 4:0-Sieg in Fürth : 1. FC Köln ist wieder erstklassig

Nach 4:0-Sieg in Fürth

Fürth 373 Tage nach dem besiegelten Bundesliga-Absturz hat der 1. FC Köln seinen sechsten Aufstieg in die Eliteklasse vorzeitig perfekt gemacht. Die SpVgg Greuther Fürth war ein dankbarer Gegner für die dominanten Rheinländer, denen eine ausgelassene Nacht bevorstand.

Überglücklich streiften sich die Bundesliga-Rückkehrer des 1. FC Köln ihrer Aufsteiger-T-Shirts über und jubelten vor ihren auf den Rasen gelaufenen Fans. Um 22.17 Uhr war es endlich vollbracht: Der „Effzeh“ ist zurück! Mit einer Tore-Party hat Köln vorzeitig seinen sechsten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. 373 Tage nach dem Absturz aus der Eliteklasse sind die Rheinländer durch ein überlegenes 4:0 (3:0) bei der SpVgg Greuther Fürth sogar von der Tabellenspitze der 2. Bundesliga nicht mehr zu verdrängen. Nach dem perfekten Einstand unter Interimstrainer André Pawlak am Montagabend durften sich die Kölner auf eine kurzweilige Party-Nacht im Bus zurück in die Heimat freuen.