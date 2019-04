Köln - Darmstadt 1:2 : Spitzenreiter Köln rutscht in eine handfeste Krise

Spitzenreiter Köln rutscht in eine handfeste Krise

Köln Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln befindet sich kurz vor dem Ziel in einer handfesten Krise. Nach einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 ist der Bundesligaabsteiger seit vier Spielen sieglos.

Der in die Kritik geratene Trainer Markus Anfang ist damit drei Spieltage vor Saisonende in Erklärungsnot. Serdar Dursun (34.) und Joker Felix Platte (76.) besiegelten die vierte Heimpleite der Geißböcke in dieser Saison. Jhon Cordoba (66.) traf für Köln.