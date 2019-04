Trainerdiskussion in Köln : Veh weicht Bekenntnis zu Anfang aus

Köln Manager Armin Veh (58) vom 1. FC Köln hat sich zurückhaltend über die Zukunftsperspektive von Markus Anfang geäußert. Trotz deutlicher Tabellenführung steht der Trainer zunehmend in der Kritik.

Zuletzt hatte der FC beim 0:3 bei Dynamo Dresden am Ostersonntag eine mehr als schwache Vorstellung abgeliefert, die wiederum die Kritiker in der Domstadt auf den Plan rief. Köln führt allerdings die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Hamburger SV und acht Zählern Abstand auf den SC Paderborn auf Position drei an. Dass trotz der Tabellenführung ständig nach der Zukunft des Chefcoaches gefragt werde, sei "ein Witz", so Veh.