1. FC Köln : Markus Anfangs Vater "wach" und "auf dem Weg der Besserung"

Kölns Trainer Markus Anfang. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Der Vater von Markus Anfang befindet sich eine Woche nach seinem Herzinfarkt weiter auf dem Weg der Besserung. Der 1. FC Köln veröffentlichte am Mittwoch ein Foto von Dieter Anfang, auf dem er in seinem Bett im Krankenhaus liegend den Daumen in die Höhe streckt.

"Mein Vater ist wach und weiter auf dem Weg der Besserung. Vielen Dank für die große Anteilnahme", sagte der Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters.

☺️ Gute Nachrichten zu Dieter Anfang: „Mein Vater ist wach und weiter auf dem Weg der Besserung. Vielen Dank für die große Anteilnahme“, sagt #effzeh-Cheftrainer Markus Anfang. Der FC wünscht weiterhin gute Genesung! 💪 pic.twitter.com/HX7Yv7mWMx — 1. FC Köln (@fckoeln) 17. April 2019

Dieter Anfang war am 10. April beim Kölner Nachholspiel beim MSV Duisburg (4:4) im Stadion zusammengebrochen, Anfang erfuhr unmittelbar nach Schlusspfiff von dem dramatischen Vorfall.

(sid/ako)