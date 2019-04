Klatsche in Dresden : Tabellenführer Köln schwächelt weiter

Klatsche in Dresden

Dresden Der 1. FC Köln hat bei Dynamo Dresden eine Klatsche kassiert. Der Tabellenführer der 2. Liga steckt mitten in einer Schwächephase.

Der 1. FC Köln spannt seine Fans im Saisonendspurt der 2. Bundesliga weiter auf die Folter. Der Tabellenführer kassierte am 30. Spieltag eine überraschende 0:3 (0:2)-Niederlage bei Dynamo Dresden und blieb damit nach zuvor zwei Unentschieden im dritten Spiel in Folge sieglos. Bei acht Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz drei dürfte der direkte Wiederaufstieg aber auch nach der siebten Saisonniederlage nicht mehr in Gefahr geraten.