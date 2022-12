Open-Air-Premiere Winter Game geht erstmals an die Haie

Lange hatten die Kölner dem Open-Air-Highlight entgegengefiebert, das gleich zweimal verschoben werden musste. Das Duell hätte ursprünglich am 9. Januar 2021 stattfinden sollen, wurde wegen Corona aber erst in den Januar 2022 und dann schließlich in den Dezember verlegt. Zuletzt liefen die Vorbereitungen über Wochen auf Hochtouren.