Mordkommission ermittelt Mann stirbt nach Streit in Bergheim bei Köln

Köln · Bei einem Streit an einer Bushaltestelle in Bergheim bei Köln ist ein Mann schwer verletzt worden und später in einem Krankenhaus gestorben.

04.12.2022, 12:32 Uhr

Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Sonntag auf Anfrage. Der Verletzte sei noch vor Ort reanimiert worden. Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Zum Einsatz von Waffen bei dem Streit sei nichts bekannt. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuvor berichtet.

(dtm/dpa)