Feuer im Dachstuhl Haus in Willich gerät nach Explosion in Brand

Willich · In einem Haus an der Kreuzstraße in Willich hat es am Montagnachmittag eine schwere Explosion gegeben. Was dort explodierte, konnte die Feuerwehr noch nicht sagen.

05.12.2022, 15:44 Uhr

Der Dachstuhl des Hauses brennt laut Feuerwehr in voller Ausdehnung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Der Alarm ging bei der Leitstelle um 15.20 Uhr ein. Aktuell sind Wehrleute aus drei Löschzügen – aus Willich, Anrath und Schiefbahn – im Einsatz. Die Rauchwolke über dem Ortskern ist weithin zu sehen, der Dachstuhl des Hauses brennt in voller Ausdehnung. Nach Angaben der Leitstelle sei eine Person verletzt worden, wie schwer, sei aber noch nicht bekannt. Mehr in Kürze.

(biro)