Basketball TG Stürzelberg rutscht auf Abstiegsplatz ab

Tatsächlich mitzuhalten wussten die nur zu siebt und ohne ihren Trainer Matthias Bendias angetretenen Gäste freilich nur im ersten Viertel (27:23). Da bereiteten sie dem Spitzenreiter mit Tobias Insberg (20 Punkte, 6/13 Dreier), Daniel Walter (20 Punkte) und Rassin Diallo (19 Punkte/12 Rebounds) einige Probleme. Für den, so Trainer Ken Pfüller, „Aufwachmoment“ sorgte Moses Kazembola mit einem zweihändigen Hammerdunk über Diallo. „Das war NBA! Danach ging es von -6 auf +18.“ Das zweite Viertel gewannen die Gastgeber mit 33:11. Die Entscheidung schon vor dem Gang in die Kabinen. In der Folge wechselte der Coach munter durch und vergab damit einen deutlich höheren Sieg. „Eigentlich hätten wir mit 40 Punkten Unterschied gewinnen müssen“, befand er. Aber ohne die Topscorer Casey Carpinello (32 Punkte, 4/9 Dreier) und Jonathan Coles (17 Punkte, 2/4 Dreier) lief es im Angriff nicht mehr ganz so rund.