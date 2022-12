Hallenhockey Damen des HTC SW Neuss feiern Kantersieg

Im ersten Viertel des Spiels begegneten sich beide Mannschaften allerdings noch auf Augenhöhe, den frühen Führungstreffer der engagierten Neusserinnen konnte Köln schnell ausgleichen. Im Anschluss ging Neuss mit 2:1 erneut in Front, was gleichzeitig der Zwischenstand nach den ersten 15 Minuten war. Im zweiten Viertel bauten die Gäste ihren Vorsprung auf 4:1 aus. In der zweiten Halbzeit gelang es den Damen von SW Neuss, das Ergebnis deutlicher in die Höhe zu schrauben. Besonders effektiv waren die Neusserinnen bei den Strafecken, sieben der geschossenen 15 Tore entstanden aus diesem Muster. Den personifizierten Torhunger strahlte Celine Reisch aus, die mit sieben Treffern großen Anteil am zweiten Saisonsieg hatte. Dana Ottmaa und Hanna Kampka steuerten je drei Treffer bei, Lucia Gummersbach und Malou Holthausen waren ebenfalls erfolgreich.