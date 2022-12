Fall mit Signalwirkung Mündliche Verhandlung zu Missbrauchsklage gegen Kölner Erzbistum

Ein ehemaliger Messdiener ist nach eigenen Angaben in den 1970er Jahren Opfer sexualisierter Gewalt durch einen Priester geworden - nun fordert er vom Kölner Erzbistum Schmerzensgeld. In dem Klageverfahren kommt es am Dienstag (11.00 Uhr) vor dem Kölner Landgericht zu einer mündlichen Verhandlung. Der Ausgang wird mit Spannung erwartet, da er Signal-Charakter haben könnte.