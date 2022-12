„Nicht irgendein Klub“ Labbadia wird neuer Trainer beim VfB Stuttgart

Nach fast zehn Jahren will Bruno Labbadia absolut keine Zeit mehr verlieren. Der 56-Jährige wird neuer Trainer des VfB Stuttgart, wie der Traditionsverein aus dem Schwabenland am Montag mitteilte - und der „Retter“ will „schon am Mittwoch“ in die Stadt ziehen, in der er von 2010 bis Mitte 2013 schon einmal erfolgreich gearbeitet hat. Mit einem klaren Ziel: „Ich möchte nun dazu beitragen, dass der VfB in der Bundesliga bleibt.“