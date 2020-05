Scuderia bestätigt : Sainz wird Vettels Nachfolger bei Ferrari

Maranello Der Spanier Carlos Sainz wird Nachfolger von Sebastian Vettel beim Formel-1-Team Ferrari. Das teilte die Scuderia am Donnerstag offiziell mit. Der 25-Jährige fährt damit künftig an der Seite des Monegassen Charles Leclerc.

Der Vettel-Nachfolger bei Ferrari steht fest: Der Spanier Carlos Sainz übernimmt im kommenden Jahr wie erwartet das Formel-1-Cockpit von Sebastian Vettel bei der Scuderia und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. Das teilte Ferrari am Donnerstag offiziell mit. Der 25-Jährige wechselt vom Rennstall McLaren nach Italien und wird Teamkollege des monegassischen Jungstars Charles Leclerc.

Sainz' Cockpit bei McLaren übernimmt der Australier Daniel Ricciardo, der wiederum Renault den Rücken kehrt. Vettels Abschied von Ferrari zum Jahresende war am Dienstag offiziell geworden.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich 2021 für Ferrari fahren werde und bin schon gespannt auf die Zukunft in dem Team", sagte Sainz: "Ich habe aber noch ein Jahr bei McLaren vor mir und freue mich, diese Saison noch für sie zu fahren." Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erklärte: "In den fünf Saisons, die er schon hinter sich hat, hat Carlos bewiesen, dass er sehr talentiert ist. Er hat die technischen Fähigkeiten und die richtige Einstellung, um sich ideal in unsere Familie einzufügen."