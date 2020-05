Team bestätigt Trennung : Vettel verlässt Ferrari

Berlin Den Traum vom WM-Titel konnte sich Sebastian Vettel mit Ferrari bislang nicht erfüllen. Und er bekommt dazu auch nur noch in diesem Jahr die Chance. Ferrari und Vettel verlängern den auslaufenden Vertrag nicht. Einen Kandidaten für Vettels Nachfolge gibt es bereits.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verlässt das Ferrari-Team nach Ablauf seines Vertrags am Ende dieses Jahres. „Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben“, sagte Vettel am Dienstag in einer Ferrari-Presseerklärung. Es sei die beste Entscheidung für beide Seiten, betonte Teamchef Mattia Binotto.