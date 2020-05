Kein neuer Vertrag : Vettel-Erklärung zum Ferrari-Abschied im Wortlaut

Berlin Sebastian Vettel verlässt Ferrari. Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag sind gescheitert. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hat sich in einer Mitteilung zu seinem Abschied von der Scuderi am Jahresende geäußert. Die Erklärung im Wortlaut.

„Meine Beziehung zur Scuderia Ferrari endet Ende 2020. Um die bestmöglichen Ergebnisse in diesem Sport zu erzielen, ist es für alle Beteiligten wichtig, in perfekter Harmonie zu arbeiten. Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben. Finanzielle Gründe haben bei dieser gemeinsamen Entscheidung keine Rolle gespielt. So denke ich nicht, wenn es darum geht, bestimmte Entscheidungen zu treffen, und das wird auch niemals so sein.“