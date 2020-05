Vettel-Aus bei Ferrari : Ex-Formel-1-Pilot Glock fürchtet Folgen für deutschen Motorsport

Düsseldorf Das Ende der unglücklichen Liebesbeziehung zwischen Sebastian Vettel und der Scuderia könnte für den deutschen Motorsport schlimme Folgen haben, glaubt der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock.

Glock hat die Hoffnung für den 32-Jährigen, der von 2010 bis 2013 mit Red Bull vier WM-Titel in Folge holte aber noch nicht aufgegeben: „Spannend wird natürlich, was Lewis Hamilton und Valtteri Bottas angeht, ob man Sebastian Vettel vielleicht einmal in Silber sieht und Lewis Hamilton in Rot. Das wäre mit Sicherheit sehr, sehr interessant.“ Ein WM-Sieg von Serienmeister Hamilton mit der Scuderia würde ihn endgültig in den Olymp der besten Rennfahrer in der Geschichte hieven. Dass es für Vettel im letzten Jahr mit Ferrari doch noch mit ersehnten Titel klappen kann, bezweifelt der 2020 wieder für BMW in der DTM starten soll. „Er hat zwar immer noch die Chance, wenn es in diesem Jahr nochmal Rennen geben sollte, aber es wird schwierig. Wenn beide Seiten wissen, dass sie sich trennen, konzentriert sich natürlich alles auf Charles Leclerc. Man sollte niemals nie sagen.“