Coronakrise : Eishockey-WM vor Absage - Telefonkonferenz am Dienstag

Eishockey-WM vor Absage - Telefonkonferenz am Dienstag

Köln Die Eishockey-WM in der Schweiz steht wegen der Corona-Pandemie vor der Absage, am Dienstag entscheidet der Weltverband IIHF über sein weiteres Vorgehen.

In einer Telefonkonferenz ab 15.00 Uhr soll im IIHF-Council, in dem auch Präsident Franz Reindl vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) sitzt, vor allem über das Wie und Wann der Absage gesprochen werden.

Am vergangenen Freitag hatte der Schweizer Bundesrat die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verschärft und das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 30. April verlängert. Die Schweizer Nationalliga hatte am Donnerstag ihre Saison vor dem Play-off-Start abgebrochen. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hatte diesen Schritt bereits am vergangenen Dienstag vollzogen.