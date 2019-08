Eishockey-WM 2020 : DEB-Team zum Auftakt gegen Kanada

München Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt es zum Auftakt direkt zu einem Kracher. Bei der WM in der Schweiz muss das DEB-Team im ersten Spiel gegen Vizeweltmeister Kanada antreten.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht bei der Weltmeisterschaft 2020 in der Schweiz (8. bis 24. Mai) vor einer hohen Auftakthürde. Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm trifft am 8. Mai (16.20 Uhr) in Lausanne in ihrem ersten Spiel auf Vizeweltmeister Kanada. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den der Weltverband IIHF am Freitag veröffentlichte.