WM-Viertelfinale gegen Tschechien : Deutschland schielt aufs Halbfinale

Bratislava Das deutsche Eishockey-Team spielt bei der WM im Viertelfinale gegen Tschechien – und glaubt an seine Chancen.

So machte sich der DEB-Tross am Mittwoch wohlgelaunt auf die fünfstündige Zugfahrt quer durch die Republik. Weg aus der dem Namen alle Ehre machenden Steel-Arena in Kosice mit unzähligen Stahltreppen, hinein in die wunderbar enge und steile Halle der Hauptstadt Bratislava. Hier wird am Donnerstag auf Superstar Leon Draisaitl und seine Kollegen ein Hexenkessel warten. Denn Bratislava ist während der WM die inoffizielle Hauptstadt Tschechiens: Die Turnier-Organisation hatte Gastgeber Slowakei mit Absicht in die kleinere Halle nach Kosice geschickt, um in Bratislava mit dem Nachbarstaat Tschechien ein zweites „Heimteam“ zu etablieren. Die Fans nahmen die Einladung dankend an – und peitschten ihr Team von Sieg zu Sieg.