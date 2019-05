4:2-Sieg gegen Finnland : Draisaitl-Gala sorgt für viel Selbstvertrauen beim DEB-Team

Kosice/Bratislava Mit dem 4:2-Erfolg gegen Finnland kann Deutschland mit Selbstvertrauen ins Viertelfinale der Eishockey-WM gehen. Leon Draisaitl reagierte auf Kritik des Bundestrainers mit einem starken Auftritt. In der Runde der letzten Acht wartet nun Russland, Schweden oder Tschechien.

Es war nur ein Satz, den Toni Söderholm von sich gelassen hatte: "Er kann auf alle Fälle besser in der Defensive arbeiten, ich glaube nicht, dass das ein Geheimnis ist", sagte der Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nach dem Wochenende mit zwei Niederlagen gegen Kanada (1:8) und die USA (1:3) bei der Eishockey-WM – ausgerechnet über den Superstar der Mannschaft, Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers.

Vor dieser Aussage hatte der Finne seinen Schützling noch gelobt. Hängen blieb jedoch dieser Satz, der für viel Wirbel sorgte. „Bundestrainer kritisiert Draisaitl“ hieß es plötzlich – und das vor dem letzten Gruppenspiel der Deutschen gegen Finnland. Der Angesprochene reagierte auf die Kritik so, wie es ein Superstar tun sollte: Mit einer ganz starken Leistung gegen die Finnen. Beim 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)-Erfolg legte der 23-Jährige zuerst einen Treffer auf und erzielte die Tore drei und vier gleich selbst.

Zuvor hatte ihn Bundestrainer Söderholm mit einem taktischen Kniff „unterstützt“ – er hatte die Reihe der beiden NHL-Spieler Draisaitl und Dominik Kahun gesprengt. Mit Yasin Ehliz und Patrick Hager an Draisaitls Seite klappte es mit dem Defensivverhalten deutlich besser. Und in einem der kurzen Momente, in denen der NHL-Star doch mit Kahun auf dem Eis stand, legte er ihm prompt einen Treffer zum 2:2 auf.