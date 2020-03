Nach der Corona-Absage : Werden Pay-TV-Kunden entschädigt?

Düsseldorf Aufgrund der Corona-Ausbreitung läuft aktuell kein Live-Sport im TV oder Stream. Wie reagieren die Anbieter? Sky bittet seine Kunden um Geduld, Magenta Sport erstattet einen Monatsbeitrag, Dazn versucht ein Alternativprogramm auf die Beine zu stellen.

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus hat die Sportwelt praktisch zum Erliegen gebracht. Kein Sport bedeutet auch: keine Live-Sportübertragungen im Fernsehen oder Internet. Abonnenten von Anbietern wie Sky, Dazn oder Magenta Sport gucken daher aktuell in die Röhre. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie geht es für die Pay-TV-Anbieter und ihre Kunden weiter, wenn auf absehbare Zeit kein Live-Sport gezeigt werden kann?

Der Bezahlsender Sky, der auf seinem Programmen aktuell Dokumentationen und Wiederholungen alter Fußballpartien zeigt, hielt sich mit einer möglichen Entschädigung für seine zahlenden Kunden noch zurück: „Wir bitten um Verständnis, dass wir individuelle Vertragsanliegen, die mit der Verschiebung der Sportveranstaltungen zu tun haben, noch nicht beantworten können. Wir werden uns mit allen betroffenen Kunden dazu demnächst in Verbindung setzen“, hieß es in einem Sky-Statement. Jacques Raynaud, Sport- und Vermarktungs-Chef bei Sky, verwies darauf, dass die Spiele zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgesagt, sondern nur auf einen späteren Zeitpunkt verlegt worden sind: „Eine Reihe von Sportveranstaltungen wurde verschoben, aber nicht abgesagt, so dass wir erwarten, diese, wenn sie neu terminiert worden sind, zeigen zu können.“