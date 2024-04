„Insgeheim immer ein Ziel“ Vor diesem Meilenstein steht DEB-Kapitän Moritz Müller

„Ich hatte immer das Glück, dass ich bei der Nationalmannschaft eine Rolle gefunden habe, in der ich spielerisch funktioniert habe“, sagt Müller vor dem WM-Testspiel in Augsburg gegen die Slowakei (17 Uhr/Magentasport). Auch mal mit offensiven Aufgaben, mit den Stärken aber vor allem in der Defensive ist der Verteidiger der Kölner Haie seit 17 Jahren Bestandteil der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) – und seit der WM 2019 ihr Kapitän.