Zwangspause für Nationalspieler : Markus Eisenschmid wird Mannheim lange fehlen

Eishockey-Nationalspieler Markus Eisenschmid hat bei der WM in der Slowakei einen Labrumabriss in der rechten Schulter erlitten und wird lange ausfallen. Wie der deutsche Meister Adler Mannheim am Dienstag mitteilte, wird der 24-Jährige dem Verein "bei optimalem Heilungsverlauf" rund vier Monate nicht zur Verfügung stehen.