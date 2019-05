Eishockey-WM : Russland, Finnland und Kanada im Halbfinale

Bratislava Mit dem achten Sieg im achten Spiel ist Rekordchampion Russland ins Halbfinale der Eishockey-WM in der Slowakei gestürmt und trifft auf Finnland. Vizeweltmeister Schweiz scheiterte auf dramatische Weise an Kanada.

Vizeweltmeister Schweiz scheiterte hingegen auf dramatische Weise an Kanada. Die Eidgenossen unterlagen dem 26-maligen Titelträger aus dem Eishockey-Mutterland, der im Halbfinale auf Deutschland-Bezwinger Tschechien trifft, mit 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) nach Verlängerung. Bis zur allerletzten Sekunde der regulären Spielzeit hatten sie mit 2:1 geführt.

Die Russen, die mit der Maximalpunktzahl von 21 Zählern und 36:7 Toren durch die Vorrunde marschiert waren, gingen vor 9085 Zuschauern in der Ondrej Nepela Arena in Bratislava schon nach 67 Sekunden durch das vierte Turniertor von Nikita Gussew in Führung. Noch vor der ersten Drittelsirene erhöhte Michail Sergatschjow auf 2:0 (16.).