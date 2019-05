1:5 gegen Tschechien : DEB-Team scheitert bei der Eishockey-WM im Viertelfinale

Bratislava Der Traum der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft von der ersten Weltmeisterschafts-Medaille seit 1953 ist ausgeträumt. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm verlor durch vier Treffer im Schlussabschnitt 1:5 (0:0, 1:1, 0:4) gegen Tschechien.

Schon als das Team von Bundestrainer Toni Söderholm unter einem schallenden Pfeifkonzert das Eis betrat, war klar: Das wird kein Heimspiel. Die Tschechen hatten, wie schon während der ganzen Vorrunde, die Ondrej-Nepela-Arena in Bratislava in ihr Heimstadion verwandelt.

Der Plan der Deutschen, auch das „Auswärtsspiel“ möglichst offen zu halten, ging dennoch auf. Dennoch hatte das Söderholm-Team, in dem Moritz Seider (Mannheim) nach seiner Verletzung zurückkehrte, erneut rund zehn schwache Minuten. Schon nach 90 Sekunden hatte der an diesem Abend bärenstarke Torhüter Philipp Grubauer Glück, dass die Tschechen das leere Tor verpassten. Danach jedoch fand die DEB-Auwahl immer mehr in die Partie. Spätestens mit dem Alleingang von NHL-Superstar Leon Draisaitl, der am Schoner von Torhüter Patrik Bartosak scheiterte, setzte Deutschland ein erstes Ausrufezeichen.