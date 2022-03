Nach Sieg am Sonntag : Fortuna-Trainer Daniel Thioune positiv auf Coronavirus getestet

Düsseldorf Nach dem 3:0-Erfolg am Sonntag gegen den FC Ingolstadt wollte Trainer Daniel Thioune am Montag eigentlich das Spielerersatztraining leiten. Doch der Trainer wurde kurz zuvor positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich nun in Quarantäne. Wer noch betroffen ist.

Fortuna wird in den kommenden Tagen aller Voraussicht nach auf ihren Cheftrainer verzichten müssen. Daniel Thioune wurde am Montagmorgen positiv auf das Coronavirus getestet. Neben dem Chefcoach ergab die Testung mittels Schnelltest auch zwei Balken beim Düsseldorfer Angreifer Robert Bozenik und Athletiktrainer Andreas Gross. Alle drei wurden unverzüglich in Quarantäne geschickt. Das Ergebnis des PCR-Tests steht noch aus.

Fortuna steckt bereits seit Freitag in der Corona-Falle. An diesem Tag wurden Leonardo Koutris und Lex-Tyger Lobinger positiv getestet. Dass der Rest des Kaders daraus unbeschadet hervorgehen würde, erschien schon da unwahrscheinlich. Am Wochenende kam dann Linksverteidiger Nicolas Gavory hinzu, der deshalb auch am Sonntag gegen Ingolstadt ausfiel und durch Florian Hartherz vertreten wurde.

Schon damals sagte Thioune: „Es ist ein Glückspiel, wir müssen abwarten. Daher werden wir uns eine gewisse Flexibilität erhalten. Ich mache mir aktuell aber keine Sorgen.“ Nun hat es also auch ihn und zwei weitere Mitglieder des Spieler- und Trainerteams getroffen. Ein mögliches Problem: Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen die „Schanzer“ war die Freude auf dem Rasen und in der Kabine natürlich groß. Es gab viele Umarmungen und wenig Abstand – auch seitens des Trainers. Die Gefahr, dass sich dort also noch mehr Fortunen infiziert haben, ist groß.

Falls der PCR-Test am Montag positiv ausfällt, würde das bedeuten, dass der Trainer definitiv für das Spiel am kommenden Samstag beim SC Paderborn ausfällt. Dann müssten ihn die Co-Trainer Manfred Stefes und Jan Hoepner vertreten. Denn erst wenn zuvor mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit bestand, kann ab Tag sieben die Isolierung mit einem negativen zertifizierten Antigen-Test oder gegebenenfalls eines PCR-Tests beendet werden, der negativ ist oder eine niedrige Viruslast anzeigt.

