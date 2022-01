4:3 nach Verlängerung bei der DEG : Geburtstagskind Bergström beim Pinguine-Sieg verletzt

Düsseldorf Der 35 Jahre alte Schwede muss vorzeitig in die Kabine. Es ist ein Wermutstropfen für die Krefeld Pinguine, die sich im Derby bei der DEG nach dreimaligem Rückstand am Ende glücklich mit 4:3 nach Verlängerung durchsetzen.

Derbys sind im Spielplan das, was die Tore im Spiel sind – Höhepunkte der Saison, das Salz in der Suppe. Die Fans fiebern diesen Begegnungen entgegen. Doch derzeit können sie die Nachbarschaftsduelle nicht in den Eishallen, sondern nur am Fernseher verfolgen. Die Anhänger trifft es somit besonders hart, während die Spieler wenigstens ihrem Beruf nachgehen können und den Vereinen wenigstens Sponsoren- und TV-Einnahmen bleiben. Im Derby zwischen der Düsseldorfer EG und den Krefeld Pinguinen haben die Fans gefehlt, aber auch nicht allzu viel verpasst, denn das Niveau war allenfalls mittelmäßig.

DEG-Trainer Harold Kreis hatte respektvoll vom taktischen Konzept seine Kollegen gesprochen. Seit Igor Zakharkin in Krefeld arbeite, versuchten es die Pinguine mit einer massiven Defensive, aber schnellen, langen Pässen in die Tiefe bei Kontern. Dieses Konzept war allerdings schnell durchkreuzt, denn nach einem Fehler von Tom-Eric Bappert hinter dem eigenen Tor, lagen die Schwarz-Gelben nach nur 120 Sekunden in Rückstand. In der Folge passierte nicht allzu viel. Die Gäste waren optisch leicht überlegen und drängten auf den Ausgleich, doch die Angriff der DEG waren gefährlicher. In Unterzahl zischte der Puck am Krefelder Pfosten vorbei. Unverdient war der Ausgleich jedoch nicht, und dass ausgerechnet Tom-Eric Bappert ihn einleitete und so seinen Fehler wettmachte, passte ebenso ins Bild wie die Tatsache, dass der ins Team gekommene Olsen für Alexander Blank, den Sohn des Co-Trainers, auflegte. DEG-Torhüter Mirko Pantkowski, der am Sonntag beim 3:0-Sieg in Köln erstmals in dieser Saison ohne Gegentor geblieben war, war bezwungen – das Eis gebrochen?