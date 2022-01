1:5 in München : Pinguine verlieren und bangen um Mirko Sacher

Krefeld Der Verteidiger der Krefeld Pinguine muss möglicherweise operiert werden und fehlt bei der 1:5-Niederlage in München, die allerdings zu hoch ausfällt. Bereits am Dienstag steht das Derby in Düsseldorf auf dem Programm.

Diesmal war Shilin erst gar nicht mit nach München gereist. Er absolvierte in Krefeld noch einige Trainingseinheiten und könnte vielleicht am Dienstag beim Auswärtsspiel in Düsseldorf zum ersten Mal nach seiner Verletzung aus dem Spiel gegen Schwenningen am 2. Weihnachtstag wieder im Tor stehen. Daher kam Sergei Belov zu seinem vierten Einsatz in Folge und machte seine Sache sehr gut. Weil sich Verteidiger Mirko Sacher am Freitag in der Partie gegen Köln verletzt hatte, standen Trainer Zakharkin nur fünf Verteidiger zur Verfügung. Nach Informationen unserer Redaktion droht dem 30-Jährigen sogar eine Operation, die für ihn das vorzeitige Saisonende bedeuten würde. Ansonsten gingen die Pinguine in der gleichen Aufstellung wie beim 3:1-Erfolg gegen Köln aufs Eis. Als überzähliger Kontingentspieler musste erneut Stürmer Thomas Olson auf der Tribüne Platz nehmen. In der Anfangsphase kamen beide Mannschaften zu keinen klaren Torgelegenheiten. Ab der zehnten Minute erhöhte München den Druck. Gegen Austin Ortega und Jonathan Blum konnte sich Belov auszeichnen. Geschlagen geben musste er sich gegen Ben Smith, der am langen Pfosten den Puck unbedrängt ins Tor heben konnte. In Überzahlverpassten die Pinguine den Ausgleich, weil Lucas Lessio am Tor vorbei schoss und Niclas Lucenius aus Nahdistanz den Puck nicht an Danny Aus den Birken vorbei bringen konnte.