Zum Jahresabschluss : Krefeld Pinguine feiern lange ersehnten Heimsieg

Krefeld Die Krefelder gewannen beim Jahresausklang gegen Nürnberg mit 3:2 nach Verlängerung. Nach einem starken ersten Drittel geriet das Heimteam in Rückstand, blieb dank Torwart Belov im Spiel und hatte das bessere Ende für sich.

Das Jahr der Pinguine endete mit einem lange ersehnten Heimsieg. Allerdings gab es beim 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen die Nürnberg Ice Tigers nur zwei Punkte, die allerdings enorm wichtig sind. Denn durch die Ergebnisse in den anderen Arenen kommt der KEV den Abstiegsplätzen bedrohlich naher. Nach dem Motto, Pinguine allein zu Hause, fand der Jahresausklang vor einer Geisterkulisse statt. Dabei zeigten die Schwarz-Gelben im ersten Drittel, dass sie kurz vor Silvester auf dem Eis noch eine Rakete zünden wollten. Doch trotz vieler Chancen gelang nur ein Treffer, was sich dann ab der 21. Minute rächte und die Gäste aus dem Frankenland in Führung gingen. Auch im Schlussdrittel sah es lange nicht nach dem Ausgleich aus. Der fiel dann wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Zuvor hatte der sehr gute Torwart Belov sein Team im Spiel gehalten. Die Krefelder können nun bis zum Jahresauftakt 2022 am 5. Januar in der Yayla-Arena gegen Iserlohn ihre Akkus aufladen. Denn dann stehen gleich drei Spiele innerhalb von nur fünf Tagen auf dem Programm. Leider hat sich Dominik Tiffels einen Finger gebrochen, der dann ausfällt.