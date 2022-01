Handball, Landesliga : Enge Spiele für die Landesligisten

Ratingen/Angermund Der TV Angermund II verliert knapp gegen das Spitzenteam HSG Velbert/Heiligenhaus, die Reserve des TV Ratingen spielt remis gegen den Tabellenachbarn GW Werden. Stefan Oberwinster bleibt auch nächste Saison Trainer.

Es fehlte nicht viel, und der TV Angermund II hätte in der Handball-Landesliga 4 für eine echte Überraschung gesorgt. Der Tabellenzweite HSG Velbert/Heiligenhaus war zu Gast, der seine letzten sechs Spiele alle gewonnen hatte, zudem alle Auswärtsspiele bisher gewann. Er ist der wohl einzige ernsthafte Konkurrent des Tabellenführers VfR Saarn. Die Gäste lagen zwar stets klar vorne, so 18:12 und 19:13 (39.), aber die TVA-Reserve gab nie auf. Tim Seltmann warf sie auf 23:24 heran, dann erzielte er den Ausgleich, 24:24, 122 Sekunden war noch zu spielen. Aber Velbert regierte geschickt, traf auch noch zweimal, und so unterlagen die Hausherren 24:26. (13:13). Dessen Spielertrainer Peter Mentzen sagte: „Dennoch stark, wie wir uns wieder rangekämpft haben.“ Überragend sein Torwart Ole Zimmermann, der hatte zudem Geburtstag, er wurde 20 Jahre alt.