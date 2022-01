Ohne Gegentor : DEG feiert Derbysieg gegen Kölner Haie

Jerry d‘Amigo (Mitte) kann diese Chance zu einem weiteren Düsseldorfer Treffer bei den Kölner Haien nicht nutzen. Foto: RP/Birgit Häfner

Düsseldorf Ausgerechnet beim alten Rivalen aus Köln bleibt die DEG erstmals in dieser Eishockey-Saison ohne Gegentor. Torhüter Mirko Pantkowski ist der Mann des Tages beim verdienten 3:0-Erfolg im 234. rheinischen Derby.

Der letzte Applaus des Eishockey-Nachmittags in Köln-Deutz gehörte Mirko Pantkowski. Das war gleich aus zwei Gründen etwas Besonderes: Erstens werden die Spieler der Düsseldorfer EG in Köln ja eher selten bejubelt, zweitens hatten die DEG-Torhüter zuletzt wenig zu lachen, kassierten über Wochen fast vier Tore pro Spiel. Und zu null hatten sie die ganze Saison noch nicht gespielt. Am Sonntag nun, im immerhin 39. Saisonspiel, war das endlich mal anders. Ausgerechnet im Derby bei den Haien hielt Pantkowski sein Tor komplett sauber, und als er danach zum TV-Interview musste und hinterher als Letzter das Eis verließ, klatschen und feierten die gut zwei Dutzend DEG-Fans in der Kölnarena besonders laut. Denn ihr Team hatte das 234. Duell mit den Haien mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) gewonnen – der zweite Sieg in Folge für die Düsseldorfer, die damit wieder auf Rang neun der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) kletterten.

Das lag eben vor allem an Pantkowski, der 21 Kölner Schüsse abwehrte. Und dem danach deutlich anzumerken war, wie viel ihm sein erstes Zu-null-Spiel der Saison bedeutete. Natürlich gehe es in erster Linie darum, das Spiel zu gewinnen, aber der Shutout sei „die Kirsche auf der Sahne“, sagte der 23-Jährige, der endlich auch mal das nötige Glück hatte: Zweimal trafen die Kölner den Pfosten, „aber das Glück gehört auch mal dazu“, sagte der junge Torhüter.

Statistik Kölner Haie ⇥0 Düsseldorfer EG⇥3 DEG: Tor: Pantkowski (Hane); Abwehr: Järvinen, Ebner – Heinzinger, Nowak – Cumiskey, Geitner; Angriff: Proft, MacAulay, D‘Amigo – Eder, Barta, Ehl – O‘Donnell, Svensson, Fischbuch – Bittner, Olson, Mayenschein – Schiemenz. Schiedsrichter: MacFarlane/Schrader. Tore: 0:1 (12:56) O’Donnell (Cumiskey, Fischbuch), 0:2 (39:03) Eder (Proft), 0:3 (43:55) MacAulay (D‘Amigo). Zuschauer: 750 (ausverkauft). Strafminuten: 16:8Torschüsse: 21:23:

Entsprechend zufrieden wirkte auch Trainer Harold Kreis, sprach gar von einem „Meilenstein in der Saison“. Für Pantkowski, für den er sich „sehr freue“, aber auch für den Rest des Teams: „Zu null zu spielen, ist immer eine gesamte mannschaftliche Leistung“, sagte Kreis, der damit bereits den zweiten deutlichen Auswärtssieg der Saison in Köln feiern konnte. Und nichts tut der Düsseldorfer Seele bekanntlich so gut wie Siege beim ungeliebten Nachbarn.Mit dem rauschenden 6:1 Mitte Oktober hatte das Spiel an diesem Sonntag allerdings wenig gemein. Allein schon atmosphärisch. Damals waren mehr als 10.000 Fans in der Halle und machten ordentlich Stimmung. Diesmal durften lediglich 750 Zuschauer in die große Kölnarena, die meisten saßen in Logen, gesungen wurde fast gar nicht. Es wurde auch kaum Musik eingespielt. Das wirkte insgesamt etwas trostlos, aber es passte auch zur Lage in Köln, die Haie hatten zuvor schon siebenmal in Folge verloren, sind gehörig in der Krise. Zudem fehlten ihnen diverse Spieler und Trainer Uwe Krupp wegen einer Corona-Infektion.