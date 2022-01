Freitag in Wolfsburg : Das Spiel der Krefeld Pinguine fällt aus

Torwart Nikita Quapp steht wieder zur Verfügung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Team der Grizzlys, inklusive Trainer- und Betreuerstab, befindet sich wegen positiver Corona-Tests in Quarantäne. Stürmer Alexander Blank fliegt Samstag von Kanada zurück nach Deutschland.

(hgs/JH) Durch die Verlegung des Heimspiels gegen Iserlohn mussten die Pinguine am Mittwoch tatenlos zusehen, wie sie in der Tabelle von den Bietigheim Steelers durch deren 4:3-Heimsieg gegen Köln vom 12. Platz verdrängt wurden. Der Aufsteiger, zweifelsohne aktuell die Mannschaft der Stunde in der DEL, ist am Sonntag (17 Uhr) in der Yayla-Arena zu Gast. Zuvor sollten die Krefelder am Freitag in Wolfsburg beim Tabellenzweiten antreten, wo die Trauben für die Schwarz-Gelben seit 2015 ziemlich hoch hängen. Doch am Donnerstagabend um 19.33 Uhr mussten die Grizzlys das Spiel absagen und verlegen. Einige Spieler des Teams sind positiv auf Covid-19 getestet worden.

Nachdem die Absage des Iserlohnspiels feststand, war Igor Zakharkin am Dienstag gleich zur Vorbereitung auf das Duell gegen die Grizzlys übergegangen und setzte eine Übungseinheit mit hartem Zweikampftraining aufs Programm. Mittwoch stellte er sein Team in Spielform auf die erste Auswärts-Begegnung des Jahres ein. Am Donnerstag wurde im taktischen Bereich und am Über- und Unterzahl-Spiel gearbeitet.

Ganz umsonst war das trotz der kurzfristigen Absage der Wolfsburger natürlich nicht. Denn am Sonntag ist Aufsteiger Bietigheim zum zweiten Mal zu Gast. Das erste Duell in der Yayla-Arena gewannen die Steelers mit 5:4 nach Penaltyschießen. Klar, dass sich die Pinguine revanchieren wollen.

Wer Sonntag im Tor steht, ist fraglich. In Wolfsburg hätte sicher Sergei Belov den Vorzug bekommen, da Nikita Quapp erst wieder seit Dienstag im Training ist. Dass Oleg Shilin weiter ausfällt, ist für Torwarttrainer Igor Gross kein Problem: „Wir haben starke Torhüter. Sergei Belov hat gegen Nürnberg sein Niveau bestätigt. Nikita Quapp ist durch seine sehr gute Leistung bei der U20-WM gegen Finnland mental noch stärker geworden. Er ist nicht umsonst so hoch gedraftet geworden.“