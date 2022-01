Krefeld Pinguine : Drei U20-Nationalspieler zurück im Training

Im ersten Saisongastspiel der Pinguine in Wolfsburg pariert Sergei Belov hier einen Schuss von Jan Nijenhuis. Foto: City-Press GmbH/Florian Pohl

Krefeld Quapp, Volek und Rutkowski stehen für das Auswärtsspiel der Pinguine am Freitag in Wolfsburg wieder zur Verfügung. Youngster Luca Hauf bleibt vorerst bei der U23 des KEV. Die Meinung, den Abstieg auszusetzen, verstärkt sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Unter den Verantwortlichen und Spielern der Deutschen Eishockey-Liga verstärkt sich die Meinung, dass der festgelegte Abstieg von maximal zwei Teams ausgesetzt werden soll. Von einem regulären und fairen Spielbetrieb kann schon bald nicht mehr gesprochen werden, wenn die Zahl der Spielabsagen bis zur Olympiapause Anfang Februar weiter zunimmt. Augsburg und Straubing haben schon sieben Begegnungen weniger absolviert als die Kölner Haie. In den kommenden beiden Wochen wollen sich die 15 DEL-Gesellschafter treffen und das Thema diskutieren. Nur sie können mehrheitlich entscheiden, dass es keinen Absteiger geben darf.

„Wenn wir nach der Olympiapause die ganzen Spiele nachholen müssen und die meisten anderen Teams einen normalen Spielplan haben, ist das für mich eine klare Wettbewerbsverzerrung. Dann darf keiner absteigen“, sagte Martin Schymainski am Dienstag. Auch der Ex-Publikumsliebling der Pinguine gehört zu den Spielern der Roosters, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. „Mir geht es ganz gut“, sagte Schimmi, der jetzt hofft, dass beim auf dem 15. März verlegten Gastspiel derr Iserlohner wieder Zuschauer ins Stadion dürfen.

Info 2015 das letzte Mal in Wolfsburg gewonnen Der letzte Sieg der Pinguine in Wolfsburg datiert vom 16. Oktober 2015. Damals trafen Herberts Vasiljevs, Mike Collins und zweimal Martin Schymainski beim 4:1-Erfolg der Krefelder. Zuletzt gingen in der Autostadt fünf Duelle der Schwarz-Gelben in Folge nach 60 Minuten verloren.

Bei den Pinguinen ist Alexander Blank der einzige Spieler, der positiv getestet wurde. Er sitzt weiter in Kanada im Hotel und wartet darauf, dass er endlich nach Hause fliegen darf. „Ich hoffe, dass er am Wochenende zurückkommen kann. Ihm geht es soweit gut. Er hatte nur leichten Schnupfen. Er schläft meistens morgens bis 10 Uhr. Er darf nur leichtes Training für Rücken und Bauch machen. Natürlich ist es ihm langweilig. Er hat seine Play-Station dabei. Bevor er nach seiner Rückkehr wieder aufs Eis geht, gibt es erst einen gründlichen Medizin-Check. Man muss da sehr aufpassen, die Gesundheit ist das Wichtigste“, sagte Boris Blank am Mittwoch im RP-Gespräch.

Auch ohne Blank Junior kann Trainer Igor Zakharkin am Freitag im Auswärtsspiel bei den Grizzly Wolfsburg vier Sturmreihen aufbieten. Denn neben Torwart Nikita Quapp trainierten am Mittwoch auch die beiden U20-Nationalspieler Justin Volek und Maciej Rutkowski wieder mit dem Team, die nach ihrer Rückkehr aus Kanada am Dienstag zum letzten Mal negativ getestet wurden.

Die beiden jungen Verteidiger Leon Schuster und Michael Schaaf aus der U23 des KEV können nicht mit nach Wolfsburg fahren. Das Duo stand am Dienstag in der Oberliga beim Spiel gegen Herne auf dem Eis und muss innerhalb von 72 Stunden zweimal getestet werden, um mit dem DEL-Team aufs gehen zu können. Das gilt auch für Luca Hauf, der ebenfalls für die U23 spielte. „Luca bleibt erstmal beim U23-Team“, sagte Boris Blank.