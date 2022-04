Vor-Play-offs : Haie im Viertelfinale, DEG und Nürnberg im Entscheidungsspiel

Köln Die Kölner Haie haben das Play-off-Viertelfinale erreicht. Die Düsseldorfer EG verspielte dagegen einen 4:1-Vorsprung und muss gegen die Nürnberg Ice Tigers ins Entscheidungsspiel. Während sich der KEC beim ERC Ingolstadt 3:2 nach Verlängerung (0:2, 2:0, 0:0) durchsetzte, musste sich die DEG in der Overtime 5:6 (3:0, 1:2, 1:3) geschlagen geben.

Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) geht es in Nürnberg um den Einzug in die nächste Runde. Die Franken dürften nach dem Krimi, den Gregor MacLeod in der 68. Minute entschied, mit viel Selbstvertrauen antreten. Der überragende Dane Fox (30./40./54.), Daniel Schmölz (48.) und Patrick Reimer (56.) hatten die Verlängerung nach klarem Rückstand erst erzwungen.