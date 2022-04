Kunstmesse auf dem Böhler Gelände : Junge Mitstreiter und frische Angebote auf der Art Düsseldorf

Düsseldorf 85 Galeristen hoffen bei der Kunstmesse auf die Wiederbelebung des Kunstmarkts. Die Preise, vor allem für Großskulpturen, steigen.

Die Messe präsentiert sich in großzügigen, offenen Kojen. Aus Angst vor Ansteckungen sind die Kabinen offener denn je. Die Schaulustigen, die gestern zur Preview erschienen, marschierten nicht mehr an engen Zellen vorbei, sondern lustwandelten durch die Flure, wo sie immer zugleich Blickkontakt zu verschiedenen Galerie hatten.

Freizeit in Wülfrath : Die neue Saison am Zeittunnel beginnt mit Musik und Kunst

Straßenfest am Samstag an der Brunnenstraße

Einkaufen im Stadtteil : Straßenfest am Samstag an der Brunnenstraße

Viele Künstler brillieren mit neuen Arbeiten. Punktgenau lieferte der Kunstgießer Rolf Kayser das kapitalste Werk der Schau, Tony Craggs „Stapel", vor der Konrad Fischer Galerie ab. Es ist 3,80 Meter hoch, drei Tonnen schwer und 1,3 Millionen Euro wert. In dieser einen Skulptur scheinen mehrere Skulpturen ineinander versteckt zu sein, die für einen ungemeinen Druck innerhalb des Ganzen sorgen. Das „digitale Tier" des New Yorker Shooting Stars Bunny Rogers vor der Galerie Société wirkt mit Harpunen, Flügeln und Pfeilen wie aus einer Spielekonsole entsprungen (295.000 Euro). Aber auch die Düsseldorfer Manuel Graf und Aljoscha beeilten sich, ihre 3D-Drucke und Kunststoff-Gespinste in klassischer Bronze und in Aluminium mit Lackbeschichtung zu präsentieren.