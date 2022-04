Niederrheinpokal-Halbfinale terminiert : MSV spielt Ende April beim SV Straelen um Finaleinzug

Düsseldorf Zwei Siege ist der MSV Duisburg noch vom Einzug in die erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2022/23 entfernt. Im Halbfinale muss der Drittligist aber zunächst die Hürde SV Straelen nehmen. Nun ist auch klar, wann das Spiel beim Regionalligisten stattfindet.

Im Niederrheinpokal geht es für den MSV Duisburg nicht nur um den Titel. Den ersten seit 2017. Mit einem Erfolg würde sich der Drittligist in der kommenden Saison für den DFB-Pokal qualifizieren. Für den MSV das erklärte Ziel. „Wir nehmen den Wettbewerb sehr ernst und wollen ihn gewinnen“, sagte Duisburgs Trainer Hagen Schmidt vor dem 2:0-Erfolg im Viertelfinale beim 1. FC Bocholt. Denn nicht nur sportlich hat der DFB-Pokal immer seinen eigenen Reiz – auch finanziell lohnt er sich. In der Saison 2021/22 erhielten die Vereine allein für die Teilnahme an der ersten Runde knapp 130.000 Euro.