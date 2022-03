Verletzungspech reißt nicht ab : Sabolic fehlt Krefeld Pinguinen gegen die Grizzlys

Auf einen Treffer von Robert Sabolic, wie hier im Heimspiel gegen Schwenningen, können die Pinguine am Mittwoch nicht bauen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Stürmer leidet unter dem Corona-Virus und fällt am Mittwoch im Heimspiel gegen Wolfsburg aus. Oleg Shilin ist noch nicht einsatzbereit. Trainer Igor Zakharkin verlangt von seinen Angreifern mehr Unterstützung für die Abwehr.

Auf dem Papier sind die Pinguine in den kommenden beiden Punktspielen krasser Außenseiter. Denn es geht zunächst am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Yayla-Arena und am Freitag (19.30 Uhr) in der Autostadt gegen den Tabellenzweiten Grizzly Wolfsburg. Auch wenn die Krefelder gegen das favorisierte Team mit einem Sieg überraschen, wie zuletzt gegen München, besteht derzeit wenig Hoffnung auf etwas Zählbares im Abstiegskampf.

Für Schlagzeilen sorgte in dieser Woche Sergey Saveljev, der im Fall des Abstiegs die DEL verklagen und damit den Sturz in die DEL2 verhindern will. Der Multifunktionär will mit aller Match den Stempel von ihm fernhalten, dass er den traditionellen DEL-Standort Westparkstraße in die Zweitklassigkeit geführt hat. Noch kann seine Mannschaft das verhindern. Aber die personelle Situation spricht nicht gerade dafür. Jetzt fällt auch noch Robert Sabolic, der bisher die meisten Schüsse (225) des Teams aufs gegnerische Tor brachte, aus. Corona legt den slowenischen Stürmer lahm. Vielleicht kann sich Youngster Alexander Blank rechtzeitig negativ freitesten, der zuletzt in Augsburg und Nürnberg wegen Corona gefehlt hatte. Nichts wird jedenfalls aus der erhofften Rückkehr von Oleg Shilin. Daher wird Sergei Belov wieder von Beginn an im Tor stehen. Auf die Frage, warum Belov in Nürnberg ganz kurz vor dem Spiel aus der Starting-Six verschwand und Nikita Quapp auf dem Eis stand, antwortete Trainer Igor Zakharkin am Dienstag: „Wir wollten den Gegner irritieren.“

Angesichts seiner Defensiv-Taktik wird der Coach in der Liga kaum einen Trainerkollegen überraschen können. Hinter der Bande hielt sich Zakharkin zuletzt etwas bedeckt und ließ Saveljev mehr und mehr das Zepter schwingen. „Sergey ist mit viel Herz bei der Sache. Ich bin in der aktuellen Situation über jede Hilfe dankbar“, sagte der Russe dazu.

Die zuletzt 20 Gegentreffer aus drei Spielen begründete der Trainer in erster Linie mit der Belastung für seine Spieler: „Wenn man mit so einem kurzen Kader drei Spiele in einer Woche hat, gehen irgendwann die Kräfte aus. Darum wurden auch viele einfache Fehler gemacht.“ Dass er gegen Iserlohn oder in Augsburg trotz des uneinholbaren Rückstands noch seine Auszeit nahm, begründete er so: „Ich wollte weitere Gegentore verhindern und den Spielern eine Pause gönnen.“

Obwohl Stürmer Alex Weiß bereits als Verteidiger ausgeholfen hat, hält Zakharkin davon jetzt nichts mehr: „Dann muss ich wieder die Sturmreihen ändern. Alle Stürmer müssen die Abwehr noch besser unterstützen.“