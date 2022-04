Financial Sustainability : Uefa beschließt Nachfolge für Financial Fair Play

Uefa beschließt Nachfolge für Financial Fair Play

Financial Sustainability

Frankfurt Das Financial Fair Play hat ausgedient, stattdessen wird die Uefa wie erwartet das Financial Sustainability einführen. Damit soll mehr Gerechtigkeit im Fußball geschaffen werden.

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) hat am Donnerstag die erwartete Reform des Financial Fair Play (FFP) beschlossen. Das häufig kritisierte und oftmals unzureichend umgesetzte FFP wird ab Juni durch die Nachfolgeregelung der "Financial Sustainability" (finanzielle Nachhaltigkeit) ersetzt.