Im Abstiegsfall : Krefeld-Boss Saveljev kündigt Klage an

Krefeld-Boss Saveljev kündigt Klage an

Krefeld Im Fall eines Abstiegs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wollen die Krefeld Pinguine mit einer Klage dagegen vorgehen. Das kündigt Geschäftsführer Sergey Saveljev in einem Zeitungsinterview an.

Sollten die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absteigen, will sich Geschäftsführer Sergey Saveljev mit einer Klage dagegen wehren. „Wir würden es probieren", sagte der Russe dem Fachmagazin Eishockey-News: „Wir werden damit argumentieren, dass es ein unfairer Wettbewerb gewesen ist."

Die DEL verwies auf SID-Anfrage in der Angelegenheit auf eine Aussage von Gernot Tripcke aus der Vorwoche: „Es bleibt dem betroffenen Klub natürlich unbenommen, die Regularien überprüfen zu lassen", hatte der DEL-Geschäftsführer erklärt: „Wir als Liga können nicht mehr tun, als die einstimmig beschlossenen Regularien sauber umzusetzen, und darüber bin ich sehr sicher."

Aufgrund von Corona-Fällen wurden in dieser Saison zahlreiche Spiele verlegt. Die 15 Clubs hatten sich schon vor dem Beginn der Spielzeit darauf verständigt, dass ein Punktequotient pro Spiel zählt, falls nicht alle Partien ausgetragen werden können. Erstmals seit 2006 gibt es wieder einen sportlichen Absteiger.

Der KEV ist derzeit mit sechs Punkten Rückstand Tabellenletzter. Die vergangenen drei Spiele gingen klar verloren, dabei gab es 20 Gegentore. Dass am Saisonende ein Team in die DEL2 muss, hält Saveljev für falsch: „Allgemein ist die Abstiegsregelung kontraproduktiv. Warum soll jemand in die zweite Liga gehen? Wir haben eine enge Liga, da entscheiden Kleinigkeiten."