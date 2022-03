Erinnerungen an das Bosman-Urteil : DEG-Talent Aberson gewinnt wegweisenden Prozess

Rens Aberson, Spieler der U20 der DEG. Foto: Düsseldorfer EG

Düsseldorf Künftig darf es im deutschen Jugendeishockey keine Beschränkungen mehr für EU-Ausländer geben. Das könnte die ganze Branche ändern. Geklagt hatte Rens Aberson, ein niederländischer U20-Spieler der Düsseldorfer.

Dass die Niederlande eine große Sportnation sind, steht außer Frage. Wo sie aber kaum in Erscheinung treten: im Eishockey. Bis heute haben sie keine Profiliga, die Nationalmannschaft hat noch nie eine A-WM erlebt. Ambitionierte Spieler gibt es aber natürlich trotzdem, und aus Mangel an Alternativen vor Ort wechseln immer wieder welche in die Jugendabteilung der Düsseldorfer EG.

Einer davon könnte das deutsche Nachwuchs-Eishockey nun nachhaltig ändern: Rens Aberson, ein 19 Jahre alter Flügelstürmer, der aktuell in der U20 der DEG spielt. Wie das Fachmagazin „Eishockey News“ berichtet, hat Aberson kürzlich einen Prozess vor dem Schiedsgericht des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gewonnen. Er hatte gegen die so genannte Transferkarten-Regelung geklagt. Die besagt, dass im Nachwuchs nur zwei ausländische Spieler pro Team eingesetzt werden dürfen. Aberson wollte das schon 2020 ändern lassen, weil er befürchtete, deswegen nicht mehr bei der DEG eingesetzt zu werden. Nun bekam er Recht. „Die Beschränkung der Spielberechtigungen auf zwei transferkartenpflichtige Spieler ohne Unterscheidung zwischen EU- und Nicht-EU-Spielern widerspricht Europarecht“, heißt es im Urteil, das unserer Redaktion vorliegt, es liege eine „Diskriminierung von EU-Ausländern unzweifelhaft vor“.

Info DEG-Vorsitzender widerspricht Artikel Dementi Im Artikel der Eishockey News findet sich zu Abersons Klage auch folgender Satz: „Das stieß beim Klub offenbar auf wenig Begeisterung. Denn schon im Februar 2021 wollte die DEG Abersons Vertrag lösen.“ DEG-Vorsitzender Staade bestreitet das. Man habe ihn keinesfalls wegen der Klage loswerden wollen, man habe ihm lediglich angeboten, ihn von der Kündigungsfrist zu befreien, falls er bei einem anderen Klub bessere Chancen für sich sehe.

Dem DEB dürfte das weniger gefallen: „Bei einer übergroßen Teilnahme von Spielern anderer Nationen sei zu befürchten, dass die Strukturen des Nachwuchs-Eishockeys gefährdet werden würden“, habe der Verband laut Urteil die alte Regelung verteidigt. Was die Richter auch nicht vollends verneinten, allerdings sei die Aussage zu pauschal, die Beschränkung auf genau zwei Spieler nicht nachvollziehbar bei Kadern um die 30 Spieler. Zudem herrsche in der EU Freizügigkeit; Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen in einem anderen Mitgliedsland aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht anders behandelt werden. Zwar sei Aberson kein klassischer Arbeitnehmer, aber der Begriff werde großzügig ausgelegt. Und da er über Zuschüsse für Ausrüstung und seinen Platz im Sportinternat gefördert werde und mit dem Gedanken spiele, Profi zu werden, sei er „kein bloßer Freizeitspieler“.

Noch gilt das Urteil nur für Aberson selbst, aber nun drohen weitere Klagen, weswegen der DEB in der Eishockey News ankündigt, seine Statuten grundlegend zu ändern. Da kommen unweigerlich Gedanken an das berühmte Bosman-Urteil aus den 1990ern auf, nachdem es auch Sportlern gestattet war, ihren Arbeitsplatz frei zu wählen. Danach kamen zahlreiche ausländische Spieler in die Deutsche Eishockey-Liga, mittlerweile hat sie sich selbst auf neun pro Spiel beschränkt. Wie es künftig in der Jugend aussieht, ist noch unklar, aber es würde niemanden überraschen, wenn auch in den Topligen der Jahrgänge U17 und U20 deutlich mehr Talente aus anderen EU-Ländern auflaufen. Nicht nur aus den Niederlanden, sondern auch aus Schweden, Finnland oder Tschechien.