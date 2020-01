Zukunft in Japan ungewiss : Podolski gewinnt mit Kobe den Kaiserpokal

Zukunft in Japan ungewiss

Lukas Podolski (2.v.l) hält den Kaiserpokal in die Höhe, den er mit Vissel Kobe gewonnen hat. Auch Andres Iniesta (2.v.r.) und David Villa (Mitte) feiern die Sieg. Foto: AP/Yohei Fukai

Köln Lukas Podolski wird dem japanischen Erstligisten Vissel Kobe wahrscheinlich verlassen. Sein Vertrag endet am 31. Januar 2020. Nun gewann er mit Kobe den ersten Titel in der Geschichte des Vereins.

Unter dem tosenden Jubel der Fans verließ Lukas Podolski den Rasen des nagelneuen Olympiastadions in Tokio. Der vierte Pokalsieg seiner Karriere stand da bereits fest, und so konnte der Weltmeister von 2014 Platz machen für jenen von 2010. David Villa bekam seine Abschiedsminuten für Vissel Kobe, der Spanier hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Ob Podolski diesem Beispiel nach dem 2:0 (2:0) gegen Kashima Antlers folgt, ist indes völlig offen.