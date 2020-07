Sein Tor hat Deutschland zum vierten Mal zum Weltmeister gemacht. Mario Götze erzielte in der Verlängerung im Finale in Rio de Janeiro das einzige Tor des Spiels. Doch nicht für alle folgte auf den Jubel nur Sonnenschein. Der Weg der Weltmeister von 2014 ist so spannend wie abwechslungsreich.

(Stand: 13. Juni 2020)